7 Янв. 2019 2019-01-07T13:12:15+03:00

Небольшое похолодание ожидается в Удмуртии Также небольшой снег будет идти всю неделю Дарья ПОРСЕВА Поделиться: Add to Flipboard Magazine. Фото: pixabay.com

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В Удмуртии ожидается небольшое похолодание, мы составили прогноз погоды на неделю. Судя по сервису Яндекс Погода, неделя будет прохладной средняя температура будет -12 градусов. 7 января, понедельник, температура днем −18…−15 градусов, ночью −19…−18 градусов, небольшой снег. 8 января, вторник, температура днем −15…−14 градусов, ночью −13…−12 градусов, небольшой снег. 9 января, среда, температура днем −12…−11 градусов, ночью −14…−13 градусов, небольшой снег. 10 января, четверг, температура днем −16…−14 градусов, ночью −13 градусов, небольшой снег. 11 января, пятница, температура днем −12 градусов, ночью −14…−13 градусов, также небольшой снег. К выходным станет немного теплее: 12 января, суббота, температура днем −8…−5 градусов, ночью −6…−4 градусов. 13 января, воскресенье, днем −9…−8 градусов, ночью −8…−7 градусов.