2019-01-07T13:12:15+03:00
Общество

Небольшое похолодание ожидается в Удмуртии

Также небольшой снег будет идти всю неделю
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии ожидается небольшое похолодание, мы составили прогноз погоды на неделю. Судя по сервису Яндекс Погода, неделя будет прохладной средняя температура будет -12 градусов.

7 января, понедельник, температура днем −18…−15 градусов, ночью −19…−18 градусов, небольшой снег.

8 января, вторник, температура днем −15…−14 градусов, ночью −13…−12 градусов, небольшой снег.

9 января, среда, температура днем −12…−11 градусов, ночью −14…−13 градусов, небольшой снег.

10 января, четверг, температура днем −16…−14 градусов, ночью −13 градусов, небольшой снег.

11 января, пятница, температура днем −12 градусов, ночью −14…−13 градусов, также небольшой снег.

К выходным станет немного теплее: 12 января, суббота, температура днем −8…−5 градусов, ночью −6…−4 градусов. 13 января, воскресенье, днем −9…−8 градусов, ночью −8…−7 градусов.

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