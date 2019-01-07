Один из городов Удмуртии отметил известный видеоблогер Юрий Дудь
Известный в России видеоблогер и журналист Юрий Дудь отметил Глазов. На своей странице в инстаграм он выложил две фотографии города.
- Почему город #Глазов (Удмуртия) так называется? Вот почему. И это не шутка, а действительно основная географическая версия, - написал Юрий. На фото можно увидеть большой глаз, который выстраивается из улочек Глазова.
Фото: https://www.instagram.com/yurydud/
Также в комментариях к посту Юрия Дудя ответил глава Удмуртии Александр Бречалов: - Юрий, Возьмаськом Удмуртиын, куное лыктэ! Ждём в Удмуртии, приезжайте в гости.
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