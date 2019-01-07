В ночь с 6 на 7 января прошли службы в Ижевских храмах
7 января православные христиане празднуют один из самых величайших праздников – Рождество Христово. В Ижевске торжества прошли в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, их возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
В праздничных мероприятиях приняло участие около 18200 человек по Удмуртии, в том числе на территории Ижевска около семи тысяч человек.
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
Как сообщает пресс-служба МВД по республике все прошло без происшествий, нарушений общественного порядка не было.
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
В конце богослужения архипастырь обратился к молящимся со словами проповеди, в которой поздравил всех с долгожданным праздником Рождества Христова.
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
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