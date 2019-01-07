Наркоторговца задержали в Ижевске на одной из заправок
В Ижевске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался незаконно сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.
- 30-летнего ранее судимого мужчину задержали на одной из заправок по Якшур-Бодьинскому тракту, у него было обнаружено свертки с наркотическими веществами и психотропные вещества, - сообщает ведомство.
На данный момент мужчина заключен по стражу. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере.
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