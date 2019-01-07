Наркоторговца задержали в Ижевске на одной из заправок

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:07:50+03:00

Оказалось, он был ранее судим

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В Ижевске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался незаконно сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

- 30-летнего ранее судимого мужчину задержали на одной из заправок по Якшур-Бодьинскому тракту, у него было обнаружено свертки с наркотическими веществами и психотропные вещества, - сообщает ведомство.

На данный момент мужчина заключен по стражу. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере.

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