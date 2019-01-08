В Удмуртии более 18 тысяч человек стали участниками рождественских богослужений
Из них – порядка 7 тысяч ижевчан
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
Изменить размер текста:
В 113 храмах, церквях и молитвенных домах Удмуртии в ночь с 6 на 7 января прошло рождественские богослужения, в которых приняли участие 18200 человек. Около 7000 их них – ижевчане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- На охрану общественного порядка задействовалось более 300 сотрудников полиции, а также 180 сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружинников и казаков. Нарушений общественного порядка допущено не было, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»