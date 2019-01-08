В Удмуртии более 18 тысяч человек стали участниками рождественских богослужений

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:38:22+03:00

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В 113 храмах, церквях и молитвенных домах Удмуртии в ночь с 6 на 7 января прошло рождественские богослужения, в которых приняли участие 18200 человек. Около 7000 их них – ижевчане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- На охрану общественного порядка задействовалось более 300 сотрудников полиции, а также 180 сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружинников и казаков. Нарушений общественного порядка допущено не было, - говорится в сообщении.

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