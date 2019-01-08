2019-01-08T10:40:12+03:00
Общество

В Ленинском районе Ижевска от холодной воды отключены два дома

Это произошло в результате повреждения водопровода
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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7 января около 23:00 в Строителе произошел порыв водопровода. В результате, от холодной воды отключены два дома по ул.Клубная – 76, корп.8 и 62/1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как стало известно, повреждение планируют устранить до 22:00. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

Кроме того, порыв привел к тому, что по ул.Новостроительная, 30 затруднено движение: в результате излива воды образовался гололед. Работы по его устранению уже ведутся.

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