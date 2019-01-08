В Ижевске определили победителя турнира по хоккею на валенках
Всего за право стать чемпионом боролись 5 команд
ФОТО: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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7 января в Ижевске завершился финальный этап игр турнира по хоккею на валенках. Победителем стала команда Первомайского района «Социк».
На втором месте расположилась «Запасадка» Ленинского района, на третьем - хоккеисты Индустриального района из «Микрорайона «Столичный». Всего за звание чемпиона боролись 5 команд.
Кроме того, в ходе соревнований были отмечены лучший нападающий Галлимординов Руслан из Ленинского района и лучший защитник Костяев Дмитрий из Первомайского.
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