В Ижевске определили победителя турнира по хоккею на валенках

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:11:35+03:00

Всего за право стать чемпионом боролись 5 команд

Изменить размер текста: A A

7 января в Ижевске завершился финальный этап игр турнира по хоккею на валенках. Победителем стала команда Первомайского района «Социк».

На втором месте расположилась «Запасадка» Ленинского района, на третьем - хоккеисты Индустриального района из «Микрорайона «Столичный». Всего за звание чемпиона боролись 5 команд.

Кроме того, в ходе соревнований были отмечены лучший нападающий Галлимординов Руслан из Ленинского района и лучший защитник Костяев Дмитрий из Первомайского.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед»