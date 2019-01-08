На реконструкцию Национальной библиотеки Ижевска выделят около 385 млн рублей

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:22:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 385 млн рублей поступят в Удмуртию на реконструкцию Национальной библиотеки в Ижевске. Соответствующее распоряжение появилось на сайте кабинета министров России.

Сдать объект после реконструкции должны не позднее 2021 года. Первый транш в размере 178, 4 млн запланирован уже в 2019 году.

Всего в течение трех лет деньги получат 8 субъектов России.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске определили победителя турнира по хоккею на валенках