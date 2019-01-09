2019-01-09T10:40:08+03:00
Происшествия

9 января пройдет открытие заседание по делу-экс главы Удмуртии Александра Соловьева

Заседание пройдет в Завьяловском суде
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В среду, 9 января, в 14:00 пройдет открытое заседание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.

Напомним, его обвиняют в получении взятки. Объём материалов составляет более 70 томов, в списке свидетелей, которое обвинение вызывает в суд - 144 человека. Из них порядка 50 человек - это жители других регионов.

Александр Соловьев сейчас находится под домашним арестом (продолжение).

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Завершено расследование дела в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева (продолжение).

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