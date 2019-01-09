2019-01-09T14:05:50+03:00
Происшествия

Пьяного угонщика задержали в Удмуртии

Мужчина был ранее судим
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии полицейскими был задержан мужчина, которого обвиняют в угоне автомобиля у сотрудницы автомойки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 7 января потерпевшая приехала на работу на машине, ключи были в ящике стола. Около 18:00 девушка обнаружила, что ключей нет, - сообщает ведомство.

Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД по Удмуртии, водителем оказался ранее судимый 26-летний мужчина, при этом у него были признаки опьянения.

Также было установлено, что подозреваемый совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Продажа алкоголя с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект (подробнее)

«Незамерзайка» убила человека, что произошло с 33-летним мужчиной в Удмуртии (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии преступность в 2018 году снизилась, а раскрываемость преступлений повысилась
Разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт может начаться в первом квартале 2019 года
В МВД по Удмуртии прокомментировали ДТП с пятью пострадавшими
В ДТП с участием двух машин в Удмуртии погиб человек
Пожилого мужчину ищут в Ижевске
В Удмуртии проводится проверка по факту отравления мужчины стеклоомывающей жидкостью
Алкоголь могут начать продавать людям с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект
9 января пройдет открытие заседание по делу-экс главы Удмуртии Александра Соловьева
11-летняя девочка из Ижевска пообщалась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Все лесопилки в Удмуртии могут взять на контроль
Двоих жителей Удмуртии наказали за незаконный оборот денег
9 января в Удмуртии ожидается небольшой снег
В Ижевске пропал 48-летний мужчина
Движение трамваев №5 и №8 в Ижевске полностью возобновляется
В хоккейной команде «Ижсталь» новые игроки
В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка»
В Ижевск прилетели первые «ангелы»