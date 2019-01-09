Пьяного угонщика задержали в Удмуртии

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:05:50+03:00

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В Удмуртии полицейскими был задержан мужчина, которого обвиняют в угоне автомобиля у сотрудницы автомойки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 7 января потерпевшая приехала на работу на машине, ключи были в ящике стола. Около 18:00 девушка обнаружила, что ключей нет, - сообщает ведомство.

Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД по Удмуртии, водителем оказался ранее судимый 26-летний мужчина, при этом у него были признаки опьянения.

Также было установлено, что подозреваемый совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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