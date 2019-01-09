2019-01-09T13:43:25+03:00
Общество

В Удмуртии преступность в 2018 году снизилась, а раскрываемость преступлений повысилась

За неделю 2019 года преступлений не было зафиксировано
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии за 2018 год повысилась раскрываемость преступлений, а само количество совершаемых преступлений понизилась. Данные предоставила пресс-служба СУ СК по республике.

Итак, за прошедший год было совершено 82 убийства (в 2017 году 97), 38 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего (в 2017 году 47), 37 изнасилований (в 2017 году 45).

Также раскрываемость убийств составила 94,6%, остальных преступлений – 100%.

В начале 2019 года факты убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и изнасилований в Удмуртии не зарегистрированы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

"Незамерзайка" убила человека, что произошло с 33-летнем мужчиной в Удмуртии (подробнее).

Продажа алкоголя с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт может начаться в первом квартале 2019 года
В МВД по Удмуртии прокомментировали ДТП с пятью пострадавшими
В ДТП с участием двух машин в Удмуртии погиб человек
Пьяного угонщика задержали в Удмуртии
Пожилого мужчину ищут в Ижевске
В Удмуртии проводится проверка по факту отравления мужчины стеклоомывающей жидкостью
Алкоголь могут начать продавать людям с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект
9 января пройдет открытие заседание по делу-экс главы Удмуртии Александра Соловьева
11-летняя девочка из Ижевска пообщалась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Все лесопилки в Удмуртии могут взять на контроль
Двоих жителей Удмуртии наказали за незаконный оборот денег
9 января в Удмуртии ожидается небольшой снег
В Ижевске пропал 48-летний мужчина
Движение трамваев №5 и №8 в Ижевске полностью возобновляется
В хоккейной команде «Ижсталь» новые игроки
В Ижевске пройдет конкурс-фестиваль талантов «Хрустальная елка»
В Ижевск прилетели первые «ангелы»