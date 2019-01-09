В Удмуртии преступность в 2018 году снизилась, а раскрываемость преступлений повысилась

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:43:25+03:00

За неделю 2019 года преступлений не было зафиксировано

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В Удмуртии за 2018 год повысилась раскрываемость преступлений, а само количество совершаемых преступлений понизилась. Данные предоставила пресс-служба СУ СК по республике.

Итак, за прошедший год было совершено 82 убийства (в 2017 году 97), 38 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего (в 2017 году 47), 37 изнасилований (в 2017 году 45).

Также раскрываемость убийств составила 94,6%, остальных преступлений – 100%.

В начале 2019 года факты убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, и изнасилований в Удмуртии не зарегистрированы.

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