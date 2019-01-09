Во время новогодних праздников в Удмуртии полицейские получили 11 обращений о пропаже детей
В Удмуртии во время новогодних праздников полицейские получили 11 обращений о пропаже детей. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по республике Сергей Козлов.
Все дети были найдены и переданы родителям, в отношении них никаких преступлений не совершено.
- Кроме того, в новогодние каникулы в дежурную часть доставили шестерых несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 14 подобных случаев, - сообщил Сергей Козлов.
А также 32 ребенка находились вечером на улице без сопровождения взрослых.
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