Водитель такси в Ижевске расплачивалась в магазинах чужой картой

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:26:46+03:00

Ущерб составил более 16 тысяч рублей

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В Ижевске водитель такси, 55-летняя женщина, расплачивалась в магазинах картой, которую нашла в машине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В конце декабря 2018 года потерпевший ехал в такси и выронил банковскую карту. Водитель такси нашла ее и не стала возвращать, а сделала покупки в разных магазинах, - сообщает ведомство.

Ущерб составил более 16 тысяч рублей. Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой. Женщина была задержана, сейчас она под подпиской о невыезде. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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