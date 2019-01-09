Водитель такси в Ижевске расплачивалась в магазинах чужой картой
В Ижевске водитель такси, 55-летняя женщина, расплачивалась в магазинах картой, которую нашла в машине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В конце декабря 2018 года потерпевший ехал в такси и выронил банковскую карту. Водитель такси нашла ее и не стала возвращать, а сделала покупки в разных магазинах, - сообщает ведомство.
Ущерб составил более 16 тысяч рублей. Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой. Женщина была задержана, сейчас она под подпиской о невыезде. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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