Три детских сада Ижевска возобновили работу в 2019 году

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:42:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в начале января возобновили работу три детских сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Детский сад №15 на улице Автозаводская, там ремонт был закончен еще летом 2018 года, но в связи с получением разрешений на соответствие эпидемиологическим правилам и нормам и лицензии на образовательную деятельность сад открыли только в январе 2019 года.

Также 9 января дети пришли в сад №245 и №9 - там был проведен капитальный ремонт крыши, на который направили из городского бюджета 11,2 миллиона рублей.

Всего в обновленные сады пришли 347 ребят.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фестиваль «Открытая варежка», концерты групп «Ундервуд» и «Волга-Волга» и фестиваль «Свет. Холод. Огонь». Какие еще мероприятия прошли в Ижевске в новогодние каникулы (подробнее).

Регоператор сообщил, что переход на новую систему обращения с ТКО прошел без сбоев. Как справлялись с вывозом мусора в праздники (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».