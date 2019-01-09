Три детских сада Ижевска возобновили работу в 2019 году
В Ижевске в начале января возобновили работу три детских сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Детский сад №15 на улице Автозаводская, там ремонт был закончен еще летом 2018 года, но в связи с получением разрешений на соответствие эпидемиологическим правилам и нормам и лицензии на образовательную деятельность сад открыли только в январе 2019 года.
Также 9 января дети пришли в сад №245 и №9 - там был проведен капитальный ремонт крыши, на который направили из городского бюджета 11,2 миллиона рублей.
Всего в обновленные сады пришли 347 ребят.
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