2019-01-09T16:42:06+03:00
Общество

Три детских сада Ижевска возобновили работу в 2019 году

Ранее в них проводился ремонт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в начале января возобновили работу три детских сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Детский сад №15 на улице Автозаводская, там ремонт был закончен еще летом 2018 года, но в связи с получением разрешений на соответствие эпидемиологическим правилам и нормам и лицензии на образовательную деятельность сад открыли только в январе 2019 года.

Также 9 января дети пришли в сад №245 и №9 - там был проведен капитальный ремонт крыши, на который направили из городского бюджета 11,2 миллиона рублей.

Всего в обновленные сады пришли 347 ребят.

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