Казаки дежурили в праздники на железнодорожном вокзале в Ижевске

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:48:34+03:00

Они выдвинулись на подмогу по инициативе атамана

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Представители Союза казаков Удмуртии помогали охранять общественный порядок на железнодорожном вокзале в Ижевске в новогодние праздники. Как рассказали в пресс-службе Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, они вели службу вместе с полицейскими патрульно-постовой службы. Кстати, инициатива проведения совместных рейдов принадлежит атаману Союза казаков республики Анатолию Сероштанову.

- Проверили пассажиров, которые убывали из Ижевска в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань. С использованием информационной базы данных похищенных вещей выборочно проверены мобильные телефоны у пассажиров, находящихся в здании железнодорожного вокзала, - рассказали в пресс-службе.

Самих пассажиров проверяли с использованием мобильного комплекса Терминал ТМ-5. Он выявляет тех, кто находится в розыске.

- Также была оказана посильная помощь пассажирам: кому-то подсказали, на какой платформе стоит нужный им пассажирский или пригородный поезд, показали, куда можно сдать багаж, помогли перенести тяжелые сумки пожилой женщине, - заключили в пресс-службе.

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