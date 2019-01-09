Грузоподъемность ледовой переправы в Удмуртии увеличили

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:51:05+03:00

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В Удмуртии увеличили грузоподъемность ледовой переправы Сарапул - Ершовка. Об этом сообщает отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике.

На данный момент грузоподъемность переправы составляет до 5 тонн. Ее изменили 7 января 2019 года, режим переправы круглосуточный.

Напомним, что единственную ледовую переправу открыли в Удмуртии (подробнее).

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