2019-01-09T16:59:45+03:00
Политика

Должность начальника управления природных ресурсов в администрации Ижевска свободна

Николай Попов, занимавший эту должность, ушел с поста
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Должность начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска покинул Николай Попов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Николай Попов ушел с должности в связи с выходом на заслуженный отдых. 1 января 2019 года он отметил свое 70-летие. Этот пост Николай Михайлович занимал с 1994 года. Он является руководителем разработки «Организация пропуска весеннего паводка через Ижевский гидроузел», нашедшей распространение в системе МЧС России.

Временно исполняющим обязанности со 2 января 2019 года назначили Андрея Ковальчука, который руководил в управлении отделом экологии и природных ресурсов.

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