Должность начальника управления природных ресурсов в администрации Ижевска свободна
Должность начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска покинул Николай Попов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Николай Попов ушел с должности в связи с выходом на заслуженный отдых. 1 января 2019 года он отметил свое 70-летие. Этот пост Николай Михайлович занимал с 1994 года. Он является руководителем разработки «Организация пропуска весеннего паводка через Ижевский гидроузел», нашедшей распространение в системе МЧС России.
Временно исполняющим обязанности со 2 января 2019 года назначили Андрея Ковальчука, который руководил в управлении отделом экологии и природных ресурсов.
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