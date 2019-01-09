В течение трех месяцев в Ижевске продлится мультижанровая театральная лаборатория «Про Смыслы»

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:17:31+03:00

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В Ижевске с 20 января стартует мультижанровая театральная лаборатория «Про Смыслы: Новый герой», которая продлится три месяца. Об этом сообщает пресс-служба центра современной драматургии и режиссуры города.

В рамках мероприятия организаторы дадут возможность проверить свои силы в самых востребованных театральных и околотеатральных жанрах. В связи с этим организаторы набирают команду: актеров, драматургов, журналистов, кинодокументалистов, режиссеров (или всех, кто хотел бы попробовать себя в этих амплуа). Заявки принимаются до 16 января нужно просто заполнить анкету.

На мероприятие приедут эксперты из Москвы: театральный блогер Виктор Вилисов, кинодокументалист Марина Разбежина, драматург Михаил Дурненков, также эксперты будут вести мастер-классы и занятия в профильных направлениях.

Результатом лаборатории станет большой документальный спектакль на тему «Новый герой».

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