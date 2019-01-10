Пропавший 9 января мужчина найден живым
Как сообщалось ранее, 9 января дедушка был доставлен в городскую клиническую больницу №2 г Ижевска. Своих данных пенсионер не помнил, однако персонал больницы после оказания помощи посчитал возможным пациента отпустить. Вскоре после этого был объявлен поиск пропавшего мужчины.
Сегодня в соцсетях появилось сообщение, что мужчина обнаружен живым.
Читайте также:
Во время новогодних праздников в Удмуртии полицейские получили 11 обращений о пропаже детей (Подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»