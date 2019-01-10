2019-01-10T07:44:27+03:00
Общество

Пропавший 9 января мужчина найден живым

Накануне пенсионер ушел из больницы и пропал
Ардашева Екатерина
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Фото: ПСО "Регион 18" ( Поиск пропавших людей Ижевск )Фото: ПСО "Регион 18" ( Поиск пропавших людей Ижевск )
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Как сообщалось ранее, 9 января дедушка был доставлен в городскую клиническую больницу №2 г Ижевска. Своих данных пенсионер не помнил, однако персонал больницы после оказания помощи посчитал возможным пациента отпустить. Вскоре после этого был объявлен поиск пропавшего мужчины.

Сегодня в соцсетях появилось сообщение, что мужчина обнаружен живым.

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