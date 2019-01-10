Группе наркодилеров вынесли приговор в Ижевске

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:43:19+03:00

Организованная группа состояла из 10 человек

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В Ижевске вынесли приговор организованной группе наркодилеров, которые сбывали наркотики в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Трое жителей Удмуртии и семеро жителей Украины распространяли наркотики на территории республики путем закладок в течение 2016 года, - сообщает ведомство.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность группы в августе 2016 года. Все обвиняемые полностью признали вину.

Девять человек приговорены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений к срокам наказания от шести лет шести месяцев до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Один человек с учетом роли и степени общественной опасности совершенного преступления получил условное наказание.

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