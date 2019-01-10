Группе наркодилеров вынесли приговор в Ижевске
В Ижевске вынесли приговор организованной группе наркодилеров, которые сбывали наркотики в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Трое жителей Удмуртии и семеро жителей Украины распространяли наркотики на территории республики путем закладок в течение 2016 года, - сообщает ведомство.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность группы в августе 2016 года. Все обвиняемые полностью признали вину.
Девять человек приговорены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений к срокам наказания от шести лет шести месяцев до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Один человек с учетом роли и степени общественной опасности совершенного преступления получил условное наказание.
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