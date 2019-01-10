2019-01-10T10:40:54+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали мужчину, который напал на пенсионерку

Он нанес ей ножевые ранения
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии сотрудники полиции задержали преступника, который обвиняется в нападении на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 70-летнюю женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями. Оказалось, когда она возвращалась из храма вечером, на нее напал мужчина, он несколько раз ударил ее ножом, похитил деньги и скрылся, - сообщает ведомство.

Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 46-летний неработающий, ранее судимый местный житель.

На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как закончился первый матч в новом году «Ижсталь» - «Лада» (подробнее).

Более 30 художников представят в Ижевске свои работы на фестивале «Удмуртский лед» (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Ардашев из Удмуртии включен в состав сборной России по лыжным гонкам
В новогоднюю ночь в Удмуртских роддомах появились на свет шесть малышей
Группе наркодилеров вынесли приговор в Ижевске
«Ижсталь» одержала победу после серии неудач
Более 30 художников представят в Ижевске свои работы на фестивале «Удмуртский лед»
Пропавший 9 января мужчина найден живым
В субботу Удмуртию ожидает потепление
Во время пожара в новогоднюю ночь в Сарапуле спасли 16 человек
Жилой дом сгорел в Ижевске
В течение трех месяцев в Ижевске продлится мультижанровая театральная лаборатория «Про Смыслы»
Должность начальника управления природных ресурсов в администрации Ижевска свободна
Грузоподъемность ледовой переправы в Удмуртии увеличили
Казаки дежурили в праздники на железнодорожном вокзале в Ижевске
Три детских сада Ижевска возобновили работу в 2019 году
Водитель такси в Ижевске расплачивалась в магазинах чужой картой
Регоператор: переход на новую систему обращения с ТКО в Удмуртии прошел без сбоев