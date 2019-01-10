В Удмуртии задержали мужчину, который напал на пенсионерку

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:40:54+03:00

Он нанес ей ножевые ранения

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В Удмуртии сотрудники полиции задержали преступника, который обвиняется в нападении на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 70-летнюю женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями. Оказалось, когда она возвращалась из храма вечером, на нее напал мужчина, он несколько раз ударил ее ножом, похитил деньги и скрылся, - сообщает ведомство.

Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 46-летний неработающий, ранее судимый местный житель.

На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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