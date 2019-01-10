2019-01-10T12:36:39+03:00
Происшествия

В новогодние праздники трое жителей Ижевска застряли на границе России из-за долгов

Им пришлось в экстренном порядке расплачиваться по долгам, чтобы уехать отдыхать
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: russianlook.comФото: russianlook.com
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За 2018 год судебными приставами Удмуртии было вынесено 75 тысяч постановлений в адрес должников о временном ограничении в праве выезда за границу России. И шесть тысяч человек рассчитались, вернув около 550 миллионов рублей.

Например, в неловкой ситуации оказались трое мужчин с семьями, решив в новогодние праздники отправиться на отдых. Их просто не пустили за границу из-за задолженности. Как рассказал руководитель Управления ФССП России по Удмуртии Игорь Наговицын, одни был в аэропорту Внуково, другой в Шереметьево и третий стоял у границы на своем автомобиле.

- Один из них имел долг за газ – 57 тысяч рублей. Остальные – 13 тысяч по налогам и 15 тысяч по ЖКХ. По законодательству, порог ограничения - 30 тысяч рублей. Но данные граждане в установленный законом срок не погасили задолжность, тянули несколько месяцев. Поэтому порог был снижен до 10 тысяч рублей, - рассказал Игорь Наговицын.

Только после того, как на пункте пропуска через государственную границу они оплатили все долги, руководитель управления ходатайствовал об экстренной отмене постановления. Такая мера существует в новогодние и праздничные дни. В обычное время вопрос об отмене рассматривается не менее суток.

- Все они, в результате, смогли вовремя выехать на отдых. Один – в Турцию, другие – к родным, - заключил руководитель Управления.

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