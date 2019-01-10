2019-01-10T12:23:22+03:00
Происшествия

Три человека оказались в больнице, после столкновения «Рено» и «Лада» в Удмуртии

ДТП произошло на улице города Сарапул
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В среду, 9 января, в Сарапуле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, друг в друга врезались «Рено» и «Лада Гранта».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Гранта» и его пассажиры - две женщины, 1982 и 1985 годов рождения, получили травмы, госпитализированы, - сообщили в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В ГИБДД напоминают, что при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

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