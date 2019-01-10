2019-01-10T13:20:02+03:00
Происшествия

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту отмывания миллиона рублей

Мужчина пытался легализовать деньги от продажи наркотиков
Ирина БУРЦЕВА
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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, еще в ноябре 2018 года был задержан 39-летний житель Ижевска, в машине которого нашли более 220 грамм наркотиков.

- В квартире и на садовом участке задержанного полицейские обнаружили химические реактивы, предназначенные для полного цикла синтеза синтетического наркотического средства, а также лабораторное оборудование, предназначенное для выращивания конопли и изготовления наркотического средства «марихуана», - сообщили в пресс-службе.

Установили, что в течение нескольких месяцев он изготавливал наркотики и сбывал на территории Удмуртии. Для получения денег использовал обезличенный электронный счет, с которого в последующем деньги переводились на банковскую карту.

- Таким образом, подозреваемый легализовал 1 миллион 240 тысяч рублей. По факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело, - заключили в пресс-службе.

Напомним, что ему грозит до 20 лет лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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