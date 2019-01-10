Фото: как в Ижевске готовятся к фестивалю «Удмуртский лед»

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:12:19+03:00

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На набережной Ижевска кипит работа по созданию ледовых скульптур, которые делают в рамках фестиваля «Удмуртский лед». Уже к 13 января прозрачная красота будет украшать город и радовать жителей.

Фото: Диля Ахмадишина

Как рассказали организаторы, фестиваль объединил большое количество талантливых художников из разных городов и стран. Всего пришло более 40 заявок.

Фото: Диля Ахмадишина

- Из всех присланных эскизов были выбраны 16 работ для участия в фестивале. Все композиции объединяет общая тема - «Мои родники», которую скульпторы могут вольно интерпретировать. Родник - один из важных символов нашей республики. Удмуртию недаром называют родниковым краем. И опять возникает тема воды, перекликающаяся с проходящим в это же время крещенским фестивалем ангелов и архангелов, - рассказали организаторы.

Фото: Диля Ахмадишина

Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж о том, как проходит работа мастеров.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

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Пока мы отдыхали, знаменитый дворник-художник Семен Бухарин трудился, не покладая рук. Каждый день на набережной появлялись картины, написанные лопатой (продолжение).

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