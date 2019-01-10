Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:41:02+03:00

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Организаторы сообщили дату очередного фестиваля «Всемирный день пельменя» в Удмуртии. Он пройдет с 1 по 9 февраля. И на этот раз главной темой станет связь поколений.

- Ни одна традиция, история или рецепт не теряются в прошлом, а лишь меняются и получают новую обертку, новый «шрифт», более понятный молодому поколению, - рассказали организаторы.

Всех участников праздника ждут кулинарные мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы и спортивные состязания с пельменной тематикой, фолк-фестиваль, ярмарка-продажа кулинарной продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, вручение национальной премии «Золотой пельнянь» и многое другое.

Будут и нововведения. Например, проект «Юмшан» - на площадках фестиваля «пельмешки» будут играть с гостями в старинные удмуртские игры «на новый лад». Ожидается «гастрономический баттл» по приготовлению и дегустации блюд разных поколений.

- Музыкальный проект «Рэпушки». Данный проект покажет схожесть песенного искусства истории и современности. В рамках проекта 9 февраля будет устроен финальный баттл между частушками и рэпом. Еще будет марафон «Танцуй пока молодой». Создание массового танца под гимн фестиваля 2019 года. Гала-концерт и награждение победителей пройдут 9 февраля на Центральной площади Ижевска. Для участников из других регионов предлагается записать видео танца, лучшие из которых также будут показаны на экране в день фестиваля, - рассказали организаторы.

Еще будут творческие мастерские «Семейное ремесло». Это серия творческих встреч, в ходе которых мастера научат своему ремеслу новое поколение. Запланированы мастер-классы по прядению, созданию монист, резке по дереву, гончарному мастерству, песенные и танцевальные мастерские.