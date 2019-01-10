2019-01-10T15:05:21+03:00
Спорт

Четверо лыжников из Удмуртии поедут на чемпионат мира среди юниоров

Соревнования начнутся 19 января
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Четверо спортсменов из Удмуртии вошли в состав сборной команды России на чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23-х лет, который начнется 19 января в городе Лахти (Финляндия).

Как сообщает Федерация лыжных гонок страны, среди юниоров 1999 – 2001 годов представлены: Иван Селезнёв, Егор Трефилов и Денис Филимонов. Среди мужчин (21-23 года) Удмуртию представит Сергей Ардашев.

В программе соревнований спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем (5/10 км, 10/15 км), масс-старт классическим стилем 15/30 км и эстафета (4х3.3 км, 4х5 км).

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