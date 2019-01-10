2019-01-10T15:46:03+03:00
Общество

За 2018 год на коллекторов поступило почти 200 жалоб от жителей Удмуртии

Сейчас в республике есть шесть юридических лиц, которые имеют право возвращать задолженность
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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За 2018 год в Управление ФССП России по Удмуртии поступило почти 200 обращений от жителей республики по вопросам работы коллекторов. Из них 20 направлены на рассмотрение по существу, 13 – в Центральный Банк России, 161 – принято в рассмотрению (129 рассмотрено).

- Из рассмотренных, в 26 случаях жаловались на большое количество звонков, в 24 – на осуществление контакта с третьим лицами, в 49 – на оказание психологического давления, использование выражений, которые унижают честь и достоинство, - рассказал руководитель Управления ФССП России по Удмуртии Игорь Наговицын.

Напомним, что на данный момент в республике действует шесть юридических лиц, которые имеют право возвращать просроченную задолженность.

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