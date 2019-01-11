В январские праздники в Ижевске пропал мужчина

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:09:38+03:00

В последний раз он выходил на связь 4 января

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В Ижевске пропал мужчина 1956го года рождения. Как сообщает поисково-спасательный отряд "Регион 18", в последний раз Касьянов Александр Александрович выходил на связь 4 января. В настоящее время его телефон выключен, местонахождение неизвестно.

По данным "Регион 18", мужчина проживал в Ижевске, на улице 30 лет Победы. Приметы: невысокий, около 160-165 см, среднего телосложения, голубые глаза, русые волосы ежиком, седые усы. Под левым глазом гематома, в бласти правой лопатки - рана. Во что он был одет - неизвестно. Мог иметь при себе паспорт и пенсионное удостоверение.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего либо его автомобиля, просим незамедлительно позвонить по телефонам: горячая линия ООУР «ПСО Регион 18» 8 951 195 29 71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).