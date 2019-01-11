11 Янв. 2019 2019-01-11T07:30:59+03:00

Изменить размер текста: A A

22 современных стадиона могут появиться в Ижевске в ближайшие годы. Об этом сообщила Светлана Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска. Она отметила, что в соответствии с прогнозным планом реконструкции школьных стадионов и при условии финансирования в ближайшие три года планируется построить 22 спортивных объекта. Так, в каждой четвертой ижевской школе появится современный стадион.

Отметим, что уже в 2019 году планируется реконструкция двух межшкольных стадионов - у гимназии № 56 и школы № 74. Она будет проведена в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации» на 2016-2020 годы. На этих площадках появится футбольное поле с травяным искусственным покрытием и дренажной системой, беговые дорожки с резиновым покрытием, площадка с тренажерами и для общефизической подготовки и др.

Сообщается, что подготовка к строительству объектов уже началась: разработана проектная документация, в ближайшее время будет запущена процедура торгов - на конкурсной основе определят подрядчиков.

Отметим также, что в 2019 году планируется отремонтировать два спортивных зала в школе № 97, бассейн в начальной школе № 256.