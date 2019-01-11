2019-01-11T08:16:35+03:00
Происшествия

Автобус из Ижевска попал в массовое ДТП в Прикамье: пострадали семь человек

Погибших нет
Ирина БУРЦЕВА
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В четверг, 10 января, в Очерском районе Пермского края произошло массовое ДТП с автобусом из Ижевска, в результате которого семь человек пострадали. Как сообщает «КП-Пермь», авария произошла на автодороге М7-Волга.

По предварительным данным, вахтовый автобус ПАЗ и легковой автомобиль «Лада» ехали со стороны Ижевска в направлении Перми. Автобус начал выходить на обход по встречной полосе, то же сделала «Лада», которая ехала впереди общественного транспорта. В какой-то момент водитель легкового автомобиля потерял управление. В результате автобус и «Лада» врезались в фургон Scania, который ехал по встречке.

В ДТП пострадали семь человек. Это шесть пассажиров автобуса, и водитель автомобиля «Лада». Их госпитализировали. Сейчас уточняются все обстоятельства и причины аварии. Но уже известно, что в автобусе были сотрудники одного из предприятий края.

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