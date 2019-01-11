За 2018 год в Ижевске 102 семьи стали счастливыми родителями двойни

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:40:29+03:00

Также на 100 умерших человек приходится 118 родившихся

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В 2018 году в Ижевске свет появилось 51,1% мальчиков и 48,9% девочек. В 102 семьях родилась двойня, а в двух – тройня. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации города.

Также в управлении отметили, что у 143 малышей один или оба родителя иностранцы, в основном из стран ближнего зарубежья, а также Австрии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, США, Италии.

В целом за 2018 год заключили брак 4610 пар, развелись 2659. Браков с иностранными гражданами было заключено 200, то есть 4,3% от общего количества зарегистрированных браков.

Хорошие новости – число родившихся превышает число умерших, на 100 умерших приходится 118 родившихся.

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