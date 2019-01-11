2019-01-11T10:40:29+03:00
Общество

За 2018 год в Ижевске 102 семьи стали счастливыми родителями двойни

Также на 100 умерших человек приходится 118 родившихся
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В 2018 году в Ижевске свет появилось 51,1% мальчиков и 48,9% девочек. В 102 семьях родилась двойня, а в двух – тройня. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации города.

Также в управлении отметили, что у 143 малышей один или оба родителя иностранцы, в основном из стран ближнего зарубежья, а также Австрии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, США, Италии.

В целом за 2018 год заключили брак 4610 пар, развелись 2659. Браков с иностранными гражданами было заключено 200, то есть 4,3% от общего количества зарегистрированных браков.

Хорошие новости – число родившихся превышает число умерших, на 100 умерших приходится 118 родившихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В новогоднюю ночь в Удмуртии на свет появилось шесть малышей (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске временно не ходят троллейбусы 2 и 14 маршрутов
В Удмуртии сотрудники полиции нашли двух пропавших школьников
В Москве задержали иностранца, который ударил ножом товарища в Ижевске
Уроженка Ижевска Алина Загитова вошла в книгу про фигурное катание
Жителей Удмуртии осудили за незаконный оборот оружия
В Ижевске на улице Пушкинская произошло массовое ДТП
Автобус из Ижевска попал в массовое ДТП в Прикамье: пострадали семь человек
22 современных стадиона могут появиться в Ижевске
В январские праздники в Ижевске пропал мужчина
В Удмуртии бывший руководитель спортивного клуба присвоил деньги, которые выделили на перевозку команды
За 2018 год на коллекторов поступило почти 200 жалоб от жителей Удмуртии
Четверо лыжников из Удмуртии поедут на чемпионат мира среди юниоров
Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля
Фото: как в Ижевске готовятся к фестивалю «Удмуртский лед»
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту отмывания миллиона рублей
Уроженец Удмуртии Давид Белявский вошел в эксклюзивный календарь сборной России 2019
Три человека оказались в больнице после столкновения «Рено» и «Лада» в Удмуртии