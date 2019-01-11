В Ижевске на улице Пушкинская произошло массовое ДТП
В четверг, 10 января, на улице Пушкинская в Ижевске произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112 при развороте врезался в автомобиль «Пежо», который ехал во встречном направлении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
- Затем он столкнулся с машиной ВАЗ-21099 под управлением молодого человека 24 лет, - сообщили в 1 отделе.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В результате ДТП пострадали 33-летняя девушка (водитель «Пежо») и водитель ВАЗ-21099. Госпитализация не потребовалась.
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