2019-01-11T10:42:15+03:00
Происшествия

В Ижевске на улице Пушкинская произошло массовое ДТП

Два водителя получили травмы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В четверг, 10 января, на улице Пушкинская в Ижевске произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112 при развороте врезался в автомобиль «Пежо», который ехал во встречном направлении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- Затем он столкнулся с машиной ВАЗ-21099 под управлением молодого человека 24 лет, - сообщили в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате ДТП пострадали 33-летняя девушка (водитель «Пежо») и водитель ВАЗ-21099. Госпитализация не потребовалась.

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