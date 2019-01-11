2019-01-11T10:06:59+03:00
Происшествия

В Москве задержали иностранца, который ударил ножом товарища в Ижевске

Подозреваемый находился в федеральном розыске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Сотрудники уголовного розыска полиции УМВД России по Ижевску и оперативники межрайонного отдела МВД по Удмуртии задержали иностранца, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В апреле 2017 года подозреваемый был в Ижевске и в ходе ссоры ударил ножом своего знакомого, - сообщает ведомство.

Было возбуждено уголовное дело, мужчину объявили в федеральный розыск. Было установлено, что подозреваемый скрывается у своих родственников в Москве и собирается вернуться на родину. Он был задержан оперативниками в Москве и доставлен в Ижевск.

На данный момент он находится под арестом, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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