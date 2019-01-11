11 Янв. 2019 2019-01-11T11:00:53+03:00

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В Удмуртии сотрудники полиции нашли двух пропавших школьников. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, около 23.00 поступило сообщение в дежурную часть о том, что в Игринском районе уже более трех часов не могут найти двух мальчиков.

- Жительница сообщила, что около 20.00 из дома ушел 13-летний сын и его 12-летний друг, и их местонахождение неизвестно. По сигналу «Сбор» был поднят личный состав отдела полиции. Проверялся частный сектор, отрабатывались связи пропавших школьников, - рассказали в пресс-службе.

В результате около полуночи их нашли в подъезде одного из домов поселка Игра. Установлено, что в отношении детей не совершалось противоправных действий. Ребят передали родителям.

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