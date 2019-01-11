В Ижевске временно не ходят троллейбусы 2 и 14 маршрутов
Их перенаправили из-за ДТП [обновление]
Фото: 2ГИС
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В пятницу, 11 января, в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и Советская, произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, из-за этого временно не ходят на данном участке троллейбусы 2 и 14 маршрутов.
Движение организовано:
2 маршрут: Администрация Индустриального района - ул. Удмуртская - Центр (разворот по кольцу 1 и 7 маршрутов) - ул. Советская - ул. Воровского - ул. Молодёжная;
14 маршрут: ул. Труда - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - Центр - ул. М.Горького - ул. Новоажимова - ул. К.Герда.
Обновление: движение восстановили
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