В Ижевске временно не ходят троллейбусы 2 и 14 маршрутов

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:55:25+03:00

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В пятницу, 11 января, в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и Советская, произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, из-за этого временно не ходят на данном участке троллейбусы 2 и 14 маршрутов.

Движение организовано:

2 маршрут: Администрация Индустриального района - ул. Удмуртская - Центр (разворот по кольцу 1 и 7 маршрутов) - ул. Советская - ул. Воровского - ул. Молодёжная;

14 маршрут: ул. Труда - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - Центр - ул. М.Горького - ул. Новоажимова - ул. К.Герда.

Обновление: движение восстановили