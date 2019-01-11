Продлили полномочия Александра Прасолова в качестве бизнес-омбудсмена Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ, по которому Александр Прасолов назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике на второй срок - с 28 декабря 2018 года по 27 декабря 2023 года.
Напомним, что первый срок Александра Прасолова закончился в ноябре 2018 года. Тогда же госсовет Удмуртии принял изменения в части назначения бизнес-омбудсменов. Так, предусматривалось учитывать мнения предпринимательской общественности республики, спикера республиканского парламента, депутатских фракций и постоянных комиссий госсовета.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Алина Загитова вошла в книгу про фигурное катание! Мы узнали, о чем это издание, где его можно купить и по какой цене.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»