Продлили полномочия Александра Прасолова в качестве бизнес-омбудсмена Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-11T13:38:46+03:00

Его первый срок закончился еще в ноябре 2018 года

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Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ, по которому Александр Прасолов назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике на второй срок - с 28 декабря 2018 года по 27 декабря 2023 года.

Напомним, что первый срок Александра Прасолова закончился в ноябре 2018 года. Тогда же госсовет Удмуртии принял изменения в части назначения бизнес-омбудсменов. Так, предусматривалось учитывать мнения предпринимательской общественности республики, спикера республиканского парламента, депутатских фракций и постоянных комиссий госсовета.

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