Международный фестиваль циркового искусства начнется в Ижевске с 6 марта

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-11T13:41:02+03:00

По предварительным данным, приедут артисты из 14 стран мира

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Традиционный международный фестиваль циркового искусства начнется в Ижевске уже 6 марта. На данный момент открыта продажа билетов на все дни фестиваля. Напомним, что каждый год в цирке столицы Удмуртии проходит большой праздник – огромное разнообразие артистов, номеров, жанров. Зрелище всегда собирает полные залы, а билеты разлетаются вмиг.

По предварительным данным, в 2019 году фестиваль посетят артисты из 14 стран: Австрии, Польши, Эфиопии, Испании, США, Эквадора и так далее. Будут акробатические номера, дрессированные медведи, верховая езда, канатоходцы, эквилибристы, клоуны, жонглеры и многое другое.

Билеты есть в продаже в кассах цирка (ул. Красноармейская, 136) и на официальном сайте. Стоимость: от 1000 до 2200 рублей.

Телефон касс: 8 (3412) 51-05-05

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