В суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автобус и врезался в детскую площадку

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-11T13:43:34+03:00

После этого преступления он еще стащил товары из магазина

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В суд передали уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Ижевска, который обвиняется в угоне автобуса и грабеже. Напомним, это произошло 15 октября 2018 года. Обвиняемый, который раньше работал водителем, залез в салон припаркованного на улице Гагарина автобуса, и доехал на нем до своего дома, что на улице Степной. При маневрировании во дворе дома повредил часть детской площадки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако спустя несколько дней он открыто похитил товар из магазина на улице Гагарина.

- В течение нескольких часов злоумышленник был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба превысила 2 200 рублей. В отношении ижевчанина была избрана мера пресечения в виде ареста, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас дело направлено в Ленинский районный суд для дальнейшего разбирательства.

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