В Ижевске двое неизвестных сломали новогоднюю елочку, которую своими силами нарядили жители

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-11T13:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторых хлебом не корми, дай только напакостить окружающим. На улице Петрова в Ижевске жители дома решили украсить небольшую елочку к Новому году. Это не так сложно, а детворе и взрослым приятно – поднимает настроение. На протяжении дня бабушки старались, вешали мишуру и игрушки. Но недолго стояла красота.

Ночью 1 января двое неизвестных покусились на деревце. Со злостью они пытались вырвать его с корнем. В итоге только поломали ветки, сломали все украшения и скрылись. Позже стало известно, что они были пьяны и обижены – никто из проезжающих мимо водителей не хотел подвезти их.

Благодарим за видео «Безопасный дом».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».