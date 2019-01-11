В Ижевске двое неизвестных сломали новогоднюю елочку, которую своими силами нарядили жители
Некоторых хлебом не корми, дай только напакостить окружающим. На улице Петрова в Ижевске жители дома решили украсить небольшую елочку к Новому году. Это не так сложно, а детворе и взрослым приятно – поднимает настроение. На протяжении дня бабушки старались, вешали мишуру и игрушки. Но недолго стояла красота.
Ночью 1 января двое неизвестных покусились на деревце. Со злостью они пытались вырвать его с корнем. В итоге только поломали ветки, сломали все украшения и скрылись. Позже стало известно, что они были пьяны и обижены – никто из проезжающих мимо водителей не хотел подвезти их.
Благодарим за видео «Безопасный дом».
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Срубили нашу елочку под самый корешок.
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