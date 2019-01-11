В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ижавиа»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-11T15:26:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «халатность» в отношении генерального директора АО «Ижавиа» Александра Синельникова, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры пояснили, что из-за несвоевременной оплаты авиаперевозчиком горюче-смазочных материалов, в конце декабря были допущены задержки рейсов по маршруту Самара-Сочи и Самара-Симферополь, на которые был зарегистрирован 191 пассажир. Это, в свою очередь, повлекло задержки в выполнении еще 13 авиарейсов. Резервные суда предоставлены не были.

- В результате нарушены права пассажиров, не вовремя попавших в пункты назначения в нарушение условий заключенных ими с АО «Ижавиа» договорам воздушной перевозки, - рассказали в пресс-службе.

Прокурорская проверка выявила, что были нарушены права и интересы более 1000 авиапассажиров, которые прибыли в пункты назначения с опозданием на срок более 10 часов.

- Материалы прокурорской проверки послужили основанием для возбуждения Кировским следственным отделом Приволжского СУТ СК России уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК Российской Федерации (халатность), - уточнили в пресс-службе.

На момент написания новости редакции не удалось дозвониться до пресс-службы АО «Ижавиа», чтобы получить комментарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разделение АО "Ижавиа" на аэропорт и авиакомпанию может начаться в первом квартале 2019 года (подробнее).