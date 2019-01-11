Дмитрия Кулишова назначили руководителем ижевского ипподрома

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-11T15:33:37+03:00

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В пятницу, 11 января, назначили руководителем ижевского ипподрома Дмитрия Кулишова. Об этом на своей странице в социальной сети написала министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Также Ольга Абрамова сообщила, что ипподром ждет развитие, и он продолжит работать и приносить пользу для жителей. Начнется разработка стратегии развития коневодства и конного дела в Удмуртии.

Напомним, что ижевский ипподром переживал не простые времена, было отключение света из-за долгов предприятия (подробнее).

А также сколько понадобится денег на восстановление ипподрома (подробнее).

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Кулишов родился 6 октября 1974 года в Ижевске. Работал в Федерации рукопашного боя и традиционного каратэ Удмуртии инструктором, далее заместитель генерального директора, генеральный директор, ОО «САУ УР». В 2006 году стал директором, ООО «Свинокомплекс Академический», Ижевск. генеральный директор ООО «Кигбаевский бекон». С 2006 года исполнительный директор Ассоциации «Конный учебно-тренировочный центр «Олимп» Ижевска.