2019-01-11T15:58:08+03:00
Спорт

Сумоистка из Удмуртии может стать спортсменкой года-2018

До 15 января каждый сможет поддержать своим голосом спортсменку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: родина-моя.рфФото: родина-моя.рф
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Сумоистка из Удмуртии Анна Полякова может получить звание «Спортсмен года-2018». Об этом сообщается на сайте международной ассоциации мировых игр.

В номинации оказались 25 спортсменов из разных стран, в следующий этап пройдут только 10 участников, который продлится до 31 января. До 15 января каждый желающий может отдать голос за сумоистку на сайте.

Здесь нужно в списке номинантов найти сумо, нажать кнопку vote. Указать свои имя, фамилию, электронный адрес. Открыть ссылку в письме, которое придет на электронный адрес.

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