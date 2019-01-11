Мужчине, который убил знакомого в Удмуртии вынесли приговор

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-11T16:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Мужчина выпивал со своим 39-летним знакомым, в ходе застолья у них произошел конфликт, и обвиняемый ударил потерпевшего ножом, после чего потерпевший погиб, - сообщает ведомство.

Оказалось, мужчина был неоднократно судим. В рамках расследования были собраны доказательства вины подозреваемого, которые были переданы в суд. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ижавиа». Мы узнали подробности

К нам уже подступает международный фестиваль циркового искусства в Ижевске! Продажи билетов открыты. А мы узнали, из каких стран к нам приедут артисты и чего ждать зрителям (подробнее).