СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-11T16:52:00+03:00

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На территории музея-заповедника Удмуртии Лудорвая организуют купель, где пройдет праздник Крещения. Об этом сообщают на странице музея «ВКонтакте».

Воду будет освящать отец Павел из Александро-Невского собора Ижевска 18 января в 21:00, также совместно с госиспекцией по маломерным судам ГУ МЧС и пожарно-спасательной частью ФСП по Удмуртии будет работать медпункт, палатка для переодевания и горячий чай.

Режим работы купели: 18 января с 21:00 до 04:00 утра 19 января. 19 января с 10:00 до 00:00,

20 января с 10:00 до 00:00. Желающих искупаться будут пускать группами, возможны очереди. Настоятельно просим вас соблюдать меры безопасности при купании. Также нужно будет заплатить 100 рублей за въезд на личном транспорте на территорию музея с машины, независимо от количества находящихся в ней людей. Если вы оставляете вашу машину на парковке перед входом в музей, в этом случае вход бесплатный. Банковские карты ночью к оплате не принимают.

Справки по телефону: 8 (3412) 56-93-37.

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