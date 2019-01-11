2019-01-11T17:42:10+03:00
Общество

В Удмуртии разыскивают молодого человека

Он ушел из дома 8 января и больше о нем нет известий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион-18"Фото: ПСО "Регион-18"
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В Удмуртии разыскивают Очеева Константина Анатольевича. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-18» в группе «ВКонтакте».

Молодой человек ушел из дома в Малопугринском районе, село Яган-Докья, улица Октябрьская, 8 января около 21:00 в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 23 года, рост 175 см, глаза карие, волосы короткие рыжие, на правой брови шрам.

Одежда: коричневая демисезонная куртка, темные спортивные брюки по бокам с тремя полосками, серые кроссовки с тремя полосками синего цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, просят сообщить в Поисково-спасательный отряд «Регион 18» по телефону 8 (951) 195-29-71 (звонить можно круглосуточно) или в полицию по телефону 02.

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