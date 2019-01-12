Изменится стоимость проезда в пригородных поездах Удмурти

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-12T08:09:23+03:00

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Как сообщает пресс-служба пассажирской компании «Содружество», с 1 февраля этого года в Удмуртии изменится стоимость проезда в пригородных поездах.

В соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, новый тариф на пригородные перевозки по территории Республики составит 26 рублей за первые 10 километров пути от начала поездки независимо от ее дальности. После десятого километра за каждый последующий километр пути будет установлена плата 2,5 рублей.

Стоимость перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет составит 25% от основного тарифа.

Как уточнили «Известия Удмуртской Республики», ранее тариф за первые 10 километров пути составлял 25 рублей.

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