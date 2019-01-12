За прошлый год из Удмуртии депортировали 90 иностранных граждан

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-12T09:16:35+03:00

90 человек депортировали из Удмуртии Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

По материалам пресс-службы МВД Удмуртии, за прошедший год в Республике вынесли 169 судебных решений об административном выдворении лиц без гражданства и 90 судебных решений о депортации. Всего сотрудниками правоохранительных органов было выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции 1780 человек.

В ходе профилактических мероприятий было проверено: 2342 места проживания иностранных граждан, 133 торговых объекта, 218 строительных объектов, 6 промышленных предприятий, 10 сельскохозяйственных предприятий, 1 объект бытового обслуживания и 114 иных объектов.

Читайте также:

В Москве задержали иностранца, который ударил ножом товарища в Ижевске (Подробнее)

В новогодние праздники трое жителей Ижевска застряли на границе России из-за долго (Подробнее)