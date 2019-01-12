2019-01-12T09:16:35+03:00
Общество

За прошлый год из Удмуртии депортировали 90 иностранных граждан

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Ардашева Екатерина
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90 человек депортировали из Удмуртии90 человек депортировали из УдмуртииФото: Архив КП
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По материалам пресс-службы МВД Удмуртии, за прошедший год в Республике вынесли 169 судебных решений об административном выдворении лиц без гражданства и 90 судебных решений о депортации. Всего сотрудниками правоохранительных органов было выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции 1780 человек.

В ходе профилактических мероприятий было проверено: 2342 места проживания иностранных граждан, 133 торговых объекта, 218 строительных объектов, 6 промышленных предприятий, 10 сельскохозяйственных предприятий, 1 объект бытового обслуживания и 114 иных объектов.

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