2019-01-12T14:44:37+03:00
Общество

На Сарапульском тракте произошла крупная автомобильная авария

Столкнулось три легковых автомобиля
Ардашева Екатерина
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На Сарапульском тракте произошла аварияНа Сарапульском тракте произошла аварияФото: Архив КП
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12 января около 11 часов дня в 20 километрах от Сарапула на повороте в деревню Дикуши произошла авария. На место происшествия оперативно подъехали все службы.

Начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике В.П. Вычужанин опроверг появившуюся в соцсетях информацию об участии в аварии бензовоза. На дороге столкнулись три легковых транспортных средства. Погибших нет, один человек серьезно пострадал и доставлен в больницу.

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