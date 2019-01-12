Рабочий ижевского завода задержан по подозрению в мошенничестве
Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего ижевчанина, работающего на заводе, по подозрению в подделке больничного листа, сообщает пресс-служба МВД УР по России.
Согласно версии органов дознания, мужчина предоставил на рабочем месте сведения о временной нетрудоспособности. Страховое пособие было выплачено, однако вскоре сотрудники полиции установили, что подозреваемый в больницу не обращался.
По факту мошенничества с целью получения выплат возбуждено уголовное дело.
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